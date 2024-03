Xocalı rayonunun Meşəli kəndində 1991-ci ilin dekabrında ermənilər tərəfindən törədilmiş qətliamla bağlı yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntülər Xəzər Televiziyasında yayımlanıb.

Fotoşəkillərdə dağıdılan evlər, mərmi qalıqları və s. əks olunub.

Qeyd edək ki, Meşəli soyqırımının törədilməsində 9 nəfərin iştirak etdiyi müəyyənləşdirilib. Onlardan biri artıq öz layiqli cəzasını çəkməkdədir.

Daha ətraflı videoda:

