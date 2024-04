Tanınmış aktrisa Barbara Raş vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə onun qızı məlumat yayıb.

Aktrisa ötən gecə 97 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Barbara Raş “İt came from outer space” filmindəki roluna görə “Qızıl Qlobus” mükafatını qazanıb.

