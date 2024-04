Bakıda kilosu 300 manata çiyələk satılır - VİDEO

Artıq bazarlarda yay meyvələrini görmək mümkündür. Hətta elə yerlər var ki, orada bütün il boyu mövsümü olmayan meyvələri tapmaq mümkündür. Bəs bu meyvələr nə dərəcədə keyfiyyətlidir?

Metbuat.az bildirir ki, satıcılardan birinin sözlərinə görə, bazarda mövsümü olmayan və yüksək qiymətə satılan çiyələk və alça elə öz rayonlarımızdan - Cəlilabad və Şəmkirdən gətirilir.

Digər satıcı isə bildirir ki, alçanın kiloqramı 110-120 manata, çiyələk isə 300-400 manata təklif edilir və bunlar İrandan gətirilir.

Ətraflı İTV-nin hazırladığı sujetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

