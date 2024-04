Bitkoin yenidən ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ticarət sessiyası zamanı bitkoinin dəyəri 65,408 dollara enib. Bu barədə "Binance" platformasında qeyd olunub.

Bildirilir ki, son 24 saat ərzində kriptovalyutanın dəyəri 6,09% ucuzlaşıb.

