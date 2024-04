AFFA Stanislav Çerçesova Azərbaycan millisinin baş məşqçi postunu təklif edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sport-Express” nəşri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, qurumun yeni rəhbərliyi rusiyalı mütəxəssislə rəsmi danışıq aparmağa hazırlaşır. 60 yaşlı çalışdırıcı bu posta əsas namizəd hesab olunur.

