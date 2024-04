Şəhid polkovnik-leytenant Elzamin Təhməzovun qızı Aysu Elzamin buraxılış imtahanından yüksək nəticə - 282 bal toplayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ZƏFƏR Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Elzamin Təhməzov 2020-ci il sentyabrın 28-də Suqovuşanın azad edilməsi zamanı şəhid olub.

