“Haber Global” Makronun anti-Azərbaycan planı barədə - VİDEO

Türkiyənin “Haber Global” telekanalında Qərbin Cənubi Qafqazdakı destruktiv fəaliyyəti barədə müzakirələr aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən diskussiyalarda Fransa prezidenti Emmanuel Makronun Azərbaycana qarşı müəyyən planlara malik olduğu və öz məkrli niyyətlərini həyata keçirmək üçün Ermənistandan istifadə etməyi düşündüyü bildirilib.

Qeyd olunub ki, Makron öz anti-Azərbaycan səylərində heç də yalnız deyil. Belə ki, ona mərkəzi Avropa İttifaqı strukturları və Antoni Blinkenin simasında ABŞ də yardım edir.

Daha ətraflı “Haber Global”ın videomaterialında:

