Damında “Taksi” sözü yazılmış sarı rəngli fənər və qapıların üzərində şahmat qaydasında dördbucaqlıların bütün taksilərdə olması məcburi tələb deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu fərqləndirici nişanlar tətbiq edilərsə, bütün tələblər taksilərin xarici tərtibatına dair qaydalara uyğun olmalıdır.

