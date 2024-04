Rusiyanın Xalq artisti, məşhur aktrisa Tatyana Konyuxova vəfat edib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Kinematoqrafçılar İttifaqının Aktyorlar Gildiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

92 yaşlı aktisanın təbii səbəblərdən öldüyü bildirilib.

