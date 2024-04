Güclü külək nəticəsində bu gün saat 15-30-a şəhərdə 20 ağac sınıb, 30-dan çox ağacın budaqları qırılıb.

Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bütün hallarda Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları tərəfindən sınan ağaclar kəsilib, zədələnənlər budanıb, ərazi təmizlənib.

