Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin NATO PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ceyhun Bayramov "X"də yazıb.

Görüş çərçivəsində müttəfiqlik münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, çoxtərəfli əməkdaşlıq və postmünaqişə dövründə regional vəziyyətlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

