Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.Məlumata görə, Əsgərov Faiq Tahir oğlu Ukraynada gedən döyüşlərdə ölüb.

Qeyd edək ki, 35 yaşlı Faiq Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndindən idi.

