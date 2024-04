Türkiyə Super Liqasının 31-ci turunda “Beşiktaş” səfərdə “Başakşehir”in qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk hissə “Beşiktaş”ın üstünlüyü ilə başa çatıb. “Başakşehir”90+5-ci dəqiqədə cavab qolunu vurub . Oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb.

Bu nəticədən sonra “Beşiktaş”47 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. “Başakşehir” isə 43 xalla yeddincidir.

