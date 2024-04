İki gün əvvəl Tayvan sahillərində baş verən 7,7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölən və yaralananların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində 10 nəfər ölüb, 1106 nəfər yaralanıb. Həmçinin 705 insanın köməksiz vəziyyətdə qaldığı bildirilir.

Qeyd edək ki, bu zəlzələ son 25 ilin ən güclü zəlzələsidir.



