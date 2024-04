Azərbaycan-ŞKTC parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradıldə

Bu gün Milli Məclisin plenar iclasında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərlərinin seçilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Milli Məclisin qərar layihəsi müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar layihəsinə əsasən, Azərbaycan-Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif olunur.

Qərar layihəsi səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.

İşçi qrupunun rəhbəri Cavanşir Feyziyev olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.