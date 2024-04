Pul xərcləməyi sevməyən ən simic bürclər

Astroloqların fikrincə, əksər hallarda Oğlaq, Balıqlar və Əqrəb bürcü altında doğulan insanlar pul xərcləməyi sevmirlər.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu bürclər digər insanlara nisbətən maliyyə məsələlərində daha yığımcıl olur, eqoist davranırlar.



Oğlaqlar - onlar nizam-intizamlı olur, planlı və dəqiq hərəkət etməyi sevirlər. Ona görə də, pulu sağa-sola xərcləmək əvəzinə, planlı xərcləməyi üstün tuturlar. Bu səbəbdən oğlaqlarla yaşanılacaq bir eşq həyatı sizə sıxıcı gələ bilər.



Balıqlar - onlar pulu daha çox ən təməl həyati ehtiyacları qarşılamaq üçün istifadə edirlər. Onsuzda asosial olan balıqlar üçün əyləncəyə pul xərcləmək məntiqli deyil. Odur ki, onlarla yoldaşlıq edərkən iki dəfə düşünmək lazımdır.



Əqrəb - onları da simic bürc adlandırmaq olar. Maddiyyata üstünlük verir, pul verərək qazanılan əşyaları başqaları ilə bölüşməyi qəti sevmirlər. Onlar hətta ən yaxın adamlarla da maddi məsələlərdə tərs düşə bilərlər.

Metbuat.az

