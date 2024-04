"Uzunmüddətli perspektivdə Norveçə qoşun göndərməyi istisna etmirik".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Norveçin XİN rəhbəri Espen Bart Eide deyib. Onun sözlərinə görə, Norveçin hələ belə planı olmasa da, bu, istisna edilmir.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Fransa da Ukraynaya qoşun göndərilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi.

