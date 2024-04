Millimiz Macarıstanla bərabərə qaldı

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində B Liqasının 1-ci qrupunda ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimiz Macarıstanın Szeged şəhərindəki “Szent Gellert Forum” stadionunda Macarıstan yığması ilə qarşılaşıb.Oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Komandamızın bərabərlik qolunu 74-cü dəqiqədə Sevinc Cəfərzadə vurub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan milli komandası turnirdə növbəti oyununu aprelin 9-da, saat 16:00-da “Dalğa Arena”da İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək.

