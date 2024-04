Paytaxtda 2-ci sinif şagirdi vəfat etdi - FOTO

Nərimanov rayonu Novruzov qardaşları adına 36 nömrəli tam orta məktəbin 2-ci sinif şagirdi Çingiz Səbuhi oğlu Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəbdən bildirilib.

"Məktəbin 2B ev təhsili şagirdi Quliyev Çingiz Səbuhi oğlu 27 Mart 2024-cü il tarixindən başlayan xəstəlik nəticəsində aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə Mərkəzi Klinikada rəhmətə gedib. Şagird yüksək temperaturla 27 mart tarixində xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Aşağı ətrafların serebral iflici diaqnozu ilə ev təhsili olan şagirdimiz çox fərqli riyazi qabiliyyətə malik idi. 8 yaşında həyatla vidalaşan övladımıza Allahdan rəhmət, ailəsinə səbr arzu edirik", - açıqlamada deyilir.

