Quruculuq işlərinin sürətlə davam etdiyi Xankəndidən yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu kadrlar sosial şəbəkələrdə yer alıb.

Xatırladaq ki, 19-20 sentyabr 2023-cü ildə Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal xarakterli antiterror əməliyyatının nəticəsində 29 sentyabrdan Azərbaycan polisi şəhərə nəzarəti bərpa edib. 15 oktyabr 2023-cü ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını qaldırıb.

