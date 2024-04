Türkiyə Super Kuboku finalında "Qalatasaray" 1-ci dəqiqədə hesabı açıb.

Bu qoldan sonra "sarı-lacivərtlər"in U-19 komandası meydanı tərk edib. Beləliklə, Super kubok matçı yarımçıq dayanıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən Mauro İkardinin qolunu və sonra baş tutan olayları təqdim edir:

