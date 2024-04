Bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə bir məsələ daxil edilib.

Bu da Hesablama Palatasının 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında Hesabatdır. Hesabatı Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov təqdim edir.

