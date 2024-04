5 gün iş olmayacaq - Tətil başlayır

Sabahdan Ramazan tətili başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramazan bayramı 10-11 aprel tarixində qeyd ediləcək.

Baş nazir Əli Əsədovun qərarı ilə Ramazan bayramında ardıcıl 5 qeyri-iş günü olacaq.

Belə ki, qərara əsasən, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə aprelin 12-si həftənin cümə gününə təsadüf etdiyindən aprelin 6-sı şənbə günü ilə yerləri dəyişdirilib. Aprelin 12-si qeyri-iş günü, aprelin 6-sı isə rəsmi iş günü elan edilib.

Bu da o deməkdir ki, ardıcıl 5 gün - aprelin 10,11,12,13 və 14-ü iş olmayacaq. Aprelin 15-dən ölkə ərazisində rəsmi iş günüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.