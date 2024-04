Dünya şöhrətli aktyor Ceki Çanın sosial şəbəkədə yayılan fotosu izləyicilərinin böyük marağına səbəb olub



Metbuat.az xəbər verir ki, ötən həftə 70 yaşını qeyd edən aktyor sosial şəbəkə hesabında şəklini paylaşıb.

Aktyor şəkildə saçı və saqqalı ağarmış, həddən artıq yaşlanmış görünüb.

Onun birdən-birə bu qədər qoca görünməsi izləyiciləri məyus edib.



Ceki Çan açıqlama verərək, yeni rolu üçün belə göründüyünü bildirib.



