Bu bitkinin yarpağı diabet xəstələri üçün faydalıdır

Türkəçarədə şəkərə qarşı istifadə edilən zeytun yarpaqları həqiqətən diabet xəstələri üçün dərmana çevrilə bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, elmi araşdırmada zeytun yarpağı ekstraktında olan pikual, tofaca və şemlalinin antioksidant xassəsi olduğu sübut olunub.

Siçanlar üzərində aparılan təcrübədə bu maddələrin, yəni zeytun yarpağı ekstraktının qlükoza və qlikasiya olunmuş hemoglobin, lipid parametrlərini və qaraciyər funksiyasını bərpa etməsini təsdiqləyib.

Alimlər OLE-nin metforminlə kombinasiyasının qanda qlükoza səviyyəsini saldığını və qaraciyərin fəaliyyətini norrmala yaxınlaşdırdığını sübut edib.

Misir, Malayziya və Rusiyadan olan alimləri metforminlə birgə II tip diabet xəstələrinə zeytun yarpağı ekstraktından ibarət preparatın əsas müalicə sxeminə salınmasını tövsiyə edir.

