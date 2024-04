Qəzza bölgəsində ölənlərin sayı 33 min 686-a yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzzadakı səhiyyə qurumu məlumat yayıb.

Məlumata görə, Qəzza zolağında son 24 saatda daha 52 nəfər həyatını itirib, 95 nəfər isə yaralanıb.

Bununla da yaralıların sayının 76 min 309-a çatdığı bildirilib.

