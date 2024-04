İrandan İsrailə qanadlı raketlər buraxılıb və təxminən saat 2:30-da bu raketlər İsrail hava məkanına daxil olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al-Arabiya” telekanalı iddia edib.

