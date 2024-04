İran İsrail istiqamətində ballistik raket buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İRNA məlumat yayıb.

Bununla İsrailin dərinliklərindəki hədəflərin vurulması planlaşdırılır.

