Kür çayının Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son günlər havaların qeyri-sabit keçməsi çayın aşağı axınına ciddi təsir göstərib.



Təkcə son bir həftədə Kürün Salyan ərazisindən keçən hissəsində səviyyə 1,5 metr qalxıb. Proses hələ də davam edir.

Mütəxəssislər hesab edir ki, çayda suyun səviyyəsinın artımı bu templə davam edərsə, yaxın vaxtlarda qrunt suları müşahidə oluna bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.