Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəbdən məlumat verilib. Belə ki, məktəbin 4-cü sinif şagirdi Kərimov Ruslan Elşən oğlu uzunsürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Bildirilib ki, Ruslan fəal şagird olmaqla yanaşı dərs əlaçısı idi.

