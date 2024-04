Vinisius seçimini etdi - Bu kluba gedəcək

"Liverpul" Mohamed Salahın yerinə hücumçu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, gələn mövsüm həm heyətdə, həm də texniki heyətdə böyük dəyişiklik edəcək "Liverpul" Məhəmməd Salahın yerinə alternativlər axtarmağa başlayıb. Məlumata görə, Salahın Səudiyyə Ərəbistanından gələn astronomik təklifləri qəbul etməsi halında “Liverpul” “Real Madrid”in futbolçusu Vinisius Junior üçün hərəkətə keçəcək.

“Liverpul” Salahın satışından əldə edəcəyi məbləği Vinisius transferinə yönəldəcək. “Əl İttihad” klubunun Salah üçün 100 milyon avro ödəyə biləcəyi qeyd edilir. “Real Madrid”in Vinisius üçün 170 milyon avro tələb etdiyi irəli sürülür. Bəzi mənbələr Vinisiusun “Real”dan gedəcəyi təqdirdə “Liverpul”a razılıq verəcəyini irəli sürüb.

