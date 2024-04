Əsası Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən qoyulmuş 123,6 km uzunluğunda Horadiz - Cəbrayıl - Zəngilan - Ağbənd (Zəngəzur dəhlizi) avtomobil yolunun tikintisinin yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacıqabul - Horadiz - Ağbənd - Zəngəzur avtomobil yolunun bir hissəsi olan Goradiz - Cəbrayıl - Zəngilan - Ağbənd avtomobil yolu Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

