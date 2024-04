Cəbrayılın Hovuslu kəndi ərazisində minalar aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib.

Bildrilib ki, Cəbrayıl Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları ərazidən 29 ədəd tank və piyada əleyhinə mina, 3 avtomat, 1 pulemyot, 1 qumbaraatan və digər sursatlar aşkar edərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.