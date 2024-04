İsrail İranın ərazisindəki hədəflərə zərbə endirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətərin “Əl-Cəzirə” telekanalı adı açıqlanmayan ABŞ-li məmura istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, İranın hücumuna cavab olaraq İsrail öz hərbi güvünü nümayiş etdirmək üçün cavab zərbələri endirəcək, yəni burada məqsəd gərginliyi artırmaq deyil. Hücumların tarixi ilə bağlı konkret məlumat isə yoxdur.

