Azərbaycanda keçmiş millət vəkili Hadı Rəcəbli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “Report”a mərhumun ailəsi təsdiq edib.



O, bu gün 76 yaşında dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.