Xəbər verdiyimiz kimi, məşhur aparıcı Aytən Səfərova bu gün səhər saatlarında Xətai rayonu ərazisində qəzaya uğrayıb. Belə ki, aparıcının idarə etdiyi “Hyundai” markalı avtomobil digər minik avtomobili ilə toqquşub. O, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

Metbuat.az bildirir ki, qəzanın görüntüləri yayılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:



