Aparıcı İlkin Həsənin bloger xanımı Aysel Həsəninin instaqram hesabı yenidən oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda İlkin məlumat paylaşıb. O bildirib ki, həyat yoldaşının 342 min izləyicisi olan "icelinee" adlı profili bağlanıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl də, Ayselin profili oğurlanmış və yenidən qaytarılmışdı.

