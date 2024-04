"İranın nüvə silahı yoxdur. Bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik də təsdiqləyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov yerli KİV-ə müsahibəsində bildirib.

Lavrov İsraillə İran arasında yaşanan son gərginlikdən, Tehran və Təl-Əvivin qarşılıqlı raket-dron hücumları barədə də danışıb. O bildirib ki, Rusiya diplomatik kanallarla İsrailə İran eskalasiyanı istəmədiyini çatdırıb.

