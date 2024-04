Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti Rasim Balayev "TV Müsavat"-a müsahibə verib. AKİ sədri ittifaq ətrafında bitməyən söz-söhbətlərə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eləcə də, Azərbaycan kinosunun vəziyyəti, problemləri, nəzərdə tutulan planlar barədə sullarıı cavablandırıb.

Musavat.com həmin videomaterialı təqdim edir.

