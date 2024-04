Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov bu gün 70 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəvəsi Rəfiqə onunla bağlı paylaşım edib.

"Əziz babam, bu xəbər yalan olmalı idi. Sən bizim üçün əvəzolunmaz birisən" deyə, o, babası ilə fotosuna yazıb.

Qeyd edək ki, C.Məmmədov ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

