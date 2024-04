Bakıda "Azadlıq" metrostansiyasının yaxınlığında yanğın başlayıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edilir ki, yanan obyekt "Atrium Kids park" əyləncə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.