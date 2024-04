Ən sadiq bürclər bunlardır

Astroloqların fikrincə bəzi bürclər ən sadiqdir, heç vaxt xəyanət etmirlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç - güvənə əsaslanan münasibətin tərəfdarıdır, amma qısqanclığa gəlincə, Qoç sevdiyi insana böyük sevgi və ehtirasla bağlı olduqları üçün ən sadiq bürclər arasında sayıla bilər.

Buğa - bürcləri yumşaq və sevimli xasiyyətləri ilə başqalarını heyran edirlər. Sevdikləri və sevildikləri zaman çox xoşbəxt olurlar. Buğa bürcü, həyat yoldaşlarına ömür boyu sözün əsl mənasında sadiq qalırlar.

Oğlaq - ən sadiq bürclərdəndir. Onlar üçün zaman müqəddəsdir. Əgər bir şeyə vaxt və enerji sərf edəcəklərsə, bu, həqiqətən istədikləri üçündür. Ona görə də bunun müqabilində partnyorlarının ciddi olmasını gözləyirlər. Doğru insanı tapdıqda, xoşbəxt yaşayırlar. Bundan əlavə, Oğlaqlar etibara böyük əhəmiyyət verirlər.

Əqrəb - son dərəcə sadiq bir bürcdür və onlar tərəfdaşlarının eyni olmasını gözləyirlər. Etibar və dürüstlüyü yüksək qiymətləndirirlər. Əqrəb nə olursa olsun sizi müdafiə edəcək və sadiq qalacaq. Qarşılığında eyni şeyi gözləyəcək.

