Opera müğənnisi Rəşidə Behbudovanın görüntüsü diqqət çəkib.

Metbuat.az bildirir ki, Əməkdar artist sosial media hesabında fotosunu paylaşıb. O, paylaşıma "Mən yoxam bu dünyada. Mən yoxam bu rüyada" sözlərini yazıb.

Onun çox dəyişdiyi və üzünün bir tərəfinin şişdiyi diqqətdən qaçmayıb. İstifadəçilər onun tanınmaz hala düşdüyünü qeyd ediblər.

