Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, icra başçısının səlahiyyətlərini icra edən Əhməd Vəliyev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Gülxanım Orucova icra başçısının müavini təyin edilib. O, bugün kollektivə təqdim olunub və yeni vəzifəsinin icrasına başlayıb.

