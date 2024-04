Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 13 il sonra İraqa rəsmi səfər edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

O, Bağdadda İraq Prezidenti Əbdüllətif Rəşid ilə görüşüb.

