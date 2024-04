Gürcüstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstan Parlamentinin Təhsil, elm və gənclər məsələləri üzrə komitəsinin sədri Givi Mikanadzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti martın 12-də Fəxri xiyabana Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, abidə önünə çiçəklər düzüb.

Milli Məclisdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sonra nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini yad edib, məzarları üzərinə çiçəklər düzüb. Eyni zamanda, "Əbədi məşəl” abidəsi ziyarət olunub.

Qonaqlara Şəhidlər xiyabanının tarixi və paytaxtımızda aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.