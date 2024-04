Xəbər verdiyimiz kimi, Qubad İbadoğlu ev dustaqlığına buraxılıb.

Metbuat.az bildirir ki, onun azadlıqda ilk görüntüsü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə onunla yanaşı vəkilləri Zibeydə Sadıqova və Bəhruz Bayramovla birlikdə yer alıb.

Qeyd edək ki, professor Qubad İbadoğlu 9 ay əvvəl həbs edilmişdi.

