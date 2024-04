COP-29-un prezidenti Muxtar Babayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterrişlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

“Prezident Muxtar Babayev və COP29 komandası BMT-də Yer Günündə Baş katib Antoniu Quterrişlə görüşüb. Biz tərəfləri bir araya gətirmək, keçmiş vədlərin hamısının yerinə yetirilməsini təmin etmək və 1,5 ºC-lik istiləşməni saxlamaq məqsədilə hərəkətə keçmək üçün birlikdə işləmək əzmindəyik”, – paylaşımda qeyd olunub.

