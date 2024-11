Mərhum Əməkdar artist Aygün Bəylərin məzarı üzərində abidəsi qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə sənətçinin büstünün görüntüləri paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Aygün Bəylər uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və bu ilin yanvar ayında Ankarada müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Sənətçi Suraxanı qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

