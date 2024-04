Belçika Ukraynaya hərbi təyyarələr verə bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bununla bağlı “7sur7” internet poratlı məlumat yayıb. Məlumatda Belçikanın Ukraynaya 2-4 ədəd F-16 qırıcı təyyarələri tədarük edə biləcəyi qeyd edilib.

Tədarük ediləcək təyyarələrin sayı isə dəqiqləşdirilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.